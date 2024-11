Seleção tem histórico avassalador em Salvador

Seleção encara o Uruguai na Fonte Nova - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na próxima terça-feira (19), às 21h45, pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Para os supersticiosos, a boa notícia é que o Brasil está invicto em jogos disputados na capital soteropolitana desde o início dos anos 2000.

Dos anos 2000 até 2024, a Seleção Brasileira disputou quatro confrontos em SSA, dos quais venceu três e empatou um. As partidas que aconteceram nos anos de 2009, 2013, 2015 e 2019, foram, respectivamente, contra o Chile, Itália, Peru e Venezuela.

Apesar do bom retrospecto e vindo de uma sequência de duas vitórias e um empate nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o zagueiro da Seleção Brasileira, Léo Ortiz, destacou a qualidade do próximo rival em persistir atrás de um resultado positivo até o fim do jogo.

"É um adversário que luta até o final e isso foi bem representado contra a Colômbia. Um jogo duro, eles sofreram o empate nos acréscimos e conseguiram a vitória também nos acréscimos. No último jogo, por mais que não tenha vindo a vitória, tivemos performance e isso é importante. Temos que manter isso para conseguir uma grande vitória contra o Uruguai, que é um adversário que batalha até o final e tem muita qualidade”, afirmou o defensor brasileiro.

Vitórias contra o Uruguai

Apesar da qualidade citada por Ortiz, outro retrospecto positivo a favor do Brasil é a de que o Uruguai nunca venceu o Brasil em terras baianas.

O primeiro jogo do Brasil disputado em Salvador foi lá em 1934, de lá pra cá, a Seleção Brasileira enfrentou o Uruguai na capital baiana em duas oportunidades e em nenhuma delas os uruguaios conseguiram arrancar a vitória da Canarinho:

Brasil 1 x 1 Uruguai - 04/11/1983 (Copa América);

Brasil 2 x 0 Uruguai - 11/10/1995 (Amistoso)

Diante da invencibilidade do Brasil na capital baiana, o zagueiro do Flamengo declarou sobre a dificuldade em enfrentar o Uruguai.

"É um jogo sempre muito marcante, um jogo histórico. Talvez o mais histórico da América do Sul depois da Argentina. É um clássico contra uma equipe dura, difícil de enfrentar. Esses dois últimos jogos não foram bons, mas o retrospecto é bom. Espero que essa invencibilidade em Salvador ajude para que saiamos com uma grande vitória neste encerramento do ano”, declarou.