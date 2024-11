Gerson desfalca primeiro treino da Seleção por indisposição

Gerson foi o único desfalque da Seleção - Foto: Reprodução

O jogador Gerson foi ausência no primeiro treino da Seleção Brasileira em Salvador, realizado no Barradão, neste sábado, 16. Isso porque o atleta apresentou quadro de indisposição intestinal.

O grupo se prepara para enfrentar o Uruguai na próxima terça-feira, 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova, no jogo da 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

O treino foi comandado por Dorival Júnior, e contou com a participação dos titulares apenas na primeira hora. Após o aquecimento, todos os jogadores realizaram um trabalho de campo reduzido.

Outro jogador que também fez parte do treino foi André, que se recupera de uma lesão no quadril. Após o primeiro momento, o atleta fez trabalhos individuais com a preparação física. A comissão técnica contou com a ajuda de três jovens das categorias de base do Vitória para completar o treinamento.

Para enfrentar os uruguaios, a Seleção contará com o jogador Danilo, que substitui Vanderson, que está suspenso. Dodô e Alex Telles, convocados após a saída de Vanderson e o corte de Guilherme Arana, treinaram normalmente.