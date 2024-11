Seleção Brasileira é recebida com festa pelos torcedores em Salvador

Crianças e jovens se reuniram em frente ao hotel para ver jogadores da Seleção - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Após mais de cinco anos, a Seleção Brasileira, finalmente, está de volta a Salvador! No início da manhã desta sexta-feira (15), o time Canarinho desembarcou no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães e seguiu diretamente para o hotel Wyndham Salvador Hangar Aeroporto, localizado no bairro de São Cristóvão. Por lá, os jogadores foram recepcionados com muita alegria e emoção dos torcedores baianos.

A última vez em que o Brasil esteve na capital baiana foi em 18 de junho de 2019, quando empatou em 0 a 0 com a Venezuela, na Arena Fonte Nova, pela fase de grupos da Copa América. Agora, em um novo ciclo, a Amarelinha entrará no mesmo estádio para encarar o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Recepção na ‘pegada’ baiana

O primeiro contato entre a delegação e a torcida ocorreu no turno da manhã. Assim que chegaram à entrada do hotel, os atletas posaram para fotos e distribuíram autógrafos aos fãs que estavam à espera. O jogador mais tietado foi Vini Jr., craque do Real Madrid e segundo colocado na Bola de Ouro, premiação que coroa o melhor jogador da temporada.

A movimentação dos torcedores seguiu pelo turno da tarde, com a chegada por volta das 16h de crianças e jovens, que se reuniram em frente ao hotel na esperança de interagir com os craques brasileiros. E o encontro não demorou a acontecer, pois os atacantes Savinho e Igor Jesus, o meia Lucas Paquetá e o goleiro Ederson apareceram nas imediações do local após um 'rolê' pela cidade baiana.

Garotos aguardam jogadores da Seleção em hotel de Salvador | Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Com os olhos brilhando e a emoção a mil, a criançada do bairro de Mussurunga logo correu para registrar o momento ao lado dos ídolos. "Uma sensação muito boa, tirei foto com Paquetá e Savinho. Vou postar na internet, Facebook, Instagram, WhatsApp. Felicidade muito grande em tirar uma foto dessa, quem não fica", expressou Felipe Silva, de 16 anos, em entrevista ao Portal MASSA!.

O sentimento de alegria tomou conta dos garotos, que não perderam a chance de ‘tirar onda’ com a situação inusitada.

Falta de sorte

No entanto, nem todos os entusiastas tiveram a mesma sorte, pois um grupo de jovens perdeu a chance de interagir com os jogadores devido a um atraso de poucos minutos. Frustrados pelo ocorrido, os estudantes conversaram com a reportagem do MASSA! e descreveram o sentimento.

"Uma sensação não muito boa. Eu mandei mensagem no grupo dos amigos falando 'véi, a Seleção tá aqui, vamos atrás'. Quando chegamos aqui eles não estavam, mas faz parte. Terça-feira estaremos lá no jogo", descreveu o garoto.

Seleção Brasileira atraiu jovens torcedores ao Wyndham Salvador Hangar Aeroporto, no bairro de São Cristóvão | Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Próximos passos

Após um dia de descanso, a Seleção Brasileira iniciará os preparativos para o próximo jogo na tarde deste sábado (16). Os comandados de Dorival Júnior irão treinar na casa do Vitória, o estádio Manoel Barradas (Barradão), durante este fim de semana e na Arena Fonte Nova na segunda-feira (18).