"Ninguém de Mussurunga tem", vibra torcedor após foto com jogadores

A Seleção Brasileira já chegou em Salvador para a partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, que acontece na terça-feira (19), na Arena Fonte Nova. A delegação está hospedada no Wyndham Salvador Hangar Aeroporto, no bairro de São Cristóvão, onde torcedores mirins foram recepcionar os jogadores. O Portal MASSA! esteve no local e conversou com a garotada.

Em entrevista à reportagem, Felipe Silva, de 16 anos, falou sobre a felicidade em ter conseguido conhecer os atacantes Savinho e Igor Jesus, o meia Lucas Paquetá e o goleiro Ederson, que chegaram no hotel de van e pararam pra atender os fãs. "Uma sensação muito boa, tirei foto com Paquetá. Vou postar na internet. Facebook, Instagram, WhatsApp. Felicidade muito grande em tirar uma foto dessa, quem não fica", comentou.

De acordo com o torcedor, ele acordou e descobriu assistindo jornal que a Seleção estava perto de sua casa, no bairro de Mussurunga. "Chamei meus amigos para vim aqui ver a Seleção. Aí a gente chegou aqui e tirou foto com alguns jogadores", comentou.

Felipe, no entanto, disse que ainda não desistiu de conseguir fotos com outros ídolos. "Queria tirar também com o Vinícius Jr e Raphinha. Neymar também, mas ele não veio, então fica para a próxima", iniciou. "Creio que a gente vai conseguir tirar foto com mais jogadores que vão descer aí", completou o adolescente.

Ainda de acordo com Felipe Silva, ele e seus amigos passaram boas vibrações para os atletas da Seleção, que terão um jogo importante contra um adversário direto nas Eliminatórias. "Se eu pudesse mandar uma mensagem para eles, seria para jogarem bem na terça. Deixamos a boa energia", finalizou.

Quem também estava no momento foi Jefferson Jesus, de 15 anos. Ele se mostrou emocionado em poder conhecer os ídolos e chegou a dizer que estava "se tremendo". "É uma sensação, sei lá, muito diferente. Muita coisa para calcular assim, fico sem palavras. É muita emoção", disse.

Empolgados, os adolescentes não perderam a chance de tirar foto com quem estivesse passando da delegação, mesmo os que não eram atletas. Um dos seguranças da seleção, Edson Emiliano foi tietado pelos garotos.

Jefferson ainda contou que não esperava conseguir fotos, e sim que apenas tinha esperança de ver os jogadores, ao menos de longe. "Cheguei aqui, desceu ali uma van, ninguém dava nada pela van, só que aí vieram Savinho, Paquetá, Igor Jesus, Ederson. Nós tiramos foto, abraçamos eles, chegamos perto", detalhou.

Em tom de brincadeira, os adolescentes 'tiraram onda' com o feito. "Ninguém de Mussurunga tem foto com os caras, só a gente. Exclusividade", brincaram.