VÍDEO: Messi se revolta com árbitro brasileiro em jogo da Argentina

Messi reclama com Daronco na reta final do primeiro tempo - Foto: Daniel Duarte | AFP

O craque argentino Lionel Messi se indignou, na noite desta quinta-feira, 14, com a atuação do árbitro brasileiro Anderson Daronco, no jogo entre Paraguai e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na reta final do primeiro tempo, Messi reclamou da não aplicação de um cartão amarelo ao zagueiro paraguaio Alderete e, revoltado com o fato, chegou a apontar o dedo ao rosto de Daronco (veja vídeo abaixo). A cena chamou a atenção nas redes sociais, que repercutiram a reação do argentino.

A partida, realizada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, terminou com o placar de 2 a 1 a favor do Paraguai. A Argentina abriu o placar com Lautaro Martínez, mas viu os paraguaios empatarem com um gol de Alderete e virarem com um tento de Sanabria.

Com a vitória, o Paraguai foi a 16 pontos e manteve a sexta colocação das Eliminatórias. A Argentina, apesar da derrota, segue líder com 22 pontos. A Seleção Brasileira, que apenas empatou com a Venezuela em 1 a 1 no início da noite desta quinta-feira, está em terceiro lugar, com 17.