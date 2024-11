Vini Jr. erra pênalti e Brasil empata fora de casa com a Venezuela

Raphinha comemora o bonito gol de falta contra a Venezuela - Foto: Federico Parra / AFP

A Seleção Brasileira visitou a Venezuela, na tarde desta quinta-feira, 14, e empatou por 1 a 1, em jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O gol brasileiro foi marcado pelo meia Raphinha, em cobrança de falta, enquanto Segovia igualou o marcador nos primeiros movimentos do segundo tempo. A partida foi realizada no Estádio Monumental de Maturín.

Com o resultado, o time verde e amarelo chega ao terceiro jogo sem perder, com duas vitórias e um empate. Em termos de tabela, segue na 3ª posição, agora com 17 pontos ganhos. A equipe pode perder uma posição, já que o Uruguai, que tem 16 pontos, enfrenta a Colômbia, nesta quinta-feira, 15, em Montevidéu.

Os comandados de Dorival Jr. vão a campo na próxima terça-feira, 19, quando recebe o Uruguai, na Arena Fonte Nova, às 21h45, pela 12ª rodada.

Brasil domina as ações na primeira etapa e Raphinha marca

Logo aos oito minutos, o time verde e amarelo quase fez. Vinicius aproveita o vacilo da defesa da Venezuela, rouba a bola, invade a área, dribla o goleiro, mas fica sem ângulo e toca para trás. Raphinha bate de primeira por cima do gol. O Brasil ataca novamente aos 13, quando Vini Jr dá bom passe para Gerson na entrada da área. O camisa 15 mata no peito e bate bonito de canhota. Bola passa com perigo por cima do gol.

No minuto seguinte, a Venezuela responde com Jhon Murillo. Ele aproveita a falha defensiva de Bruno Guimarães, recebe livre dentro da área e finaliza em cima de Ederson, que fechou bem o ângulo e defendeu. Tentativa de lançamento de Bruno Guimarães para Raphinha, que infiltra na área e aparece por trás da defesa para tentar o cabeceio. Romo sai bem do gol e corta com um soco.

No minuto 21, o Brasil quase marca um golaço. Vini faz linda jogada pela esquerda. Raphinha recebe na sequência e entrega para Savinho, que dá um toque por elevação para o próprio Vinicius. Ele finaliza de primeira na trave. Logo depois, Gerson recebe na frente da área e solta a bomba de perna esquerda para a boa defesa do goleiro Romo.

Brasil vacila na saída de bola com Ederson aos 26, que entregou de bandeja para Rondón. O centroavante recebe livre dentro da área e finaliza, mas o goleiro corrige o erro e faz bem a defesa. No rebote, Savarino ainda tenta marcar, mas a defesa tira.

Aos 38, quase o Brasil chega lá. Vini Jr é lançado em velocidade, dribla Aramburo e dá o passe para Savinho. Ele tenta a finalização para o gol aberto, mas dessa vez foi Navarro que se jogou e conseguiu salvar a pátria venezuelana. Aos 42, o gol brasileiro. Raphinha cobra uma falta de maneira precisa de perna esquerda no canto do goleiro e marca um golaço.

Venezuela empata no início do 2º tempo e Vini Jr. perde pênalti

Logo no primeiro minuto da etapa final, a Venezuela empata o jogo. O meio-campista Segovia, que tinha acabado de entrar, acerta um chutaço de fora da área, sem chances para Ederson e marca um bonito gol. Festa da torcida vinotinto em Maturín.

Aos cinco, o Brasil respondeu. Vinicius recebe na ponta esquerda, vai para cima da marcação, passa por dois, perde o ângulo para o cruzamento num primeiro momento, mas depois consegue passar. Igor Jesus domina meio no susto e não consegue chutar.

No minuto 13, pênalti para o Brasil. Vinicius é lançado em profundidade, chega na bola, mas é derrubado pelo goleiro Romo. O camisa 7 bate a meia altura e o goleirão salva a pátria venezuelana. A torcida foi ao delírio.

Contra-ataque rápido do Brasil. Lucas Paquetá recebe de Vinicius na frente da área e abre na direita para Luiz Henrique, que domina, ajeita o corpo e tenta de chapa no cantinho, mas a bola desvia no meio do caminho.