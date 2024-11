Com treino de finalização, Bahia segue preparação de olho no Palmeiras

Thaciano em treino realizado pelo Bahia no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação | ECBahia

O elenco do Bahia se apresentou, na manhã desta quinta-feira, 14, no CT Evaristo de Macedo e seguiu a preparação para enfrentar o Palmeiras. O Tricolor amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e busca voltar ao caminho das vitórias diante do Alviverde, que é o vice-líder da competição.

A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova. Até a data do confronto, o Esquadrão de Aço voltará aos trabalhos mais quatro vezes visando uma preparação bem sucedida. Na 8ª colocação com 46 pontos, o Bahia precisa do triunfo para voltar a lutar por uma vaga no G-7.

As atividades desta manhã tiveram início com exercícios na academia e trabalhos realizados no campo sob comando do preparador físico Danilo Augusto. Em seguida, o treinador Rogério Ceni passou um treino técnico em espaço reduzido.

Por fim, alguns jogadores realizaram exercícios de finalizações na entrada da área, enquanto os defensores trabalharam com o auxiliar Nelson Simões.

O elenco também participou de um treinamento tático em campo aberto diante de olhares da comissão técnica. No departamento médico, o volante Rezende continuou afastado do restante do grupo seguindo a transição física.

O lateral Iago Borduchi seguiu em tratamento e o atacante Biel participou de parte das atividades com bola. Em seguida, o camisa 11 fez trabalhos específicos separado do elenco.