"A gente fez ficar difícil", admite Jean Lucas sobre má fase "incontrolável" do Bahia

Há cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bahia se distanciou do sonho de se classificar para a Libertadores e terá que vencer o vice-líder Palmeiras para se voltar à briga pelo G-7.

Um dos jogadores que cairam de desempenho no segundo turno do Brasileirão e hoje um dos principais alvos de críticas da torcida, o meio-campista Jean Lucas ressaltou a importância de vencer do Alviverde e reconheceu o motivo do Tricolor ter se distanciado da parte de cima da tabela nesta reta final.

"A gente fez ficar difícil [a classificação para a Libertadores]. Temos que voltar a ganhar e a confiança vai voltar, as jogadas vão ficar mais fáceis. Para fazer um grande final de ano, a gente tem que ganhar do Palmeiras em casa no domingo ao lado do nosso torcedor", admitiu o camisa 6.

Comandante do Bahia, o técnico Rogério Ceni é bastante criticado pelo torcedor por manter o mesmo estilo de jogo em meio à ausência de vitórias e bons desempenhos no Campeonato Brasileiro. Questionado se mudar o esquema tático é a solução para virar a chave da equipe na competição, Jean Lucas classificou a queda de rendimento como "incontrolável".

"Acho que não. Estamos jogando com esse esquema tático desde o início do ano. Torcedor tem toda a razão de ficar me cobrando, eles sabem todo o meu potencial e o que eu vim jogando durante a temporada. Nenhum jogador quer ter essa queda de rendimento, mas isso é uma coisa que a gente não tem como controlar. Eu venho trabalhando durante os treinamentos para retomar a confiança junto com a equipe", comentou.

O Esquadrão de Aço enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.