Com Camutanga na academia, Vitória faz treino técnico na Toca

Plantel do Vitória em atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco rubro-negro realizou a segunda atividade de preparação para o confronto direto fora de casa contra o Criciúma, marcado para o dia 20 de novembro, às 16h30, no Estádio Heriberto Hulse, em confronto válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> Fábio Mota diz que Vitória começa Baianão com time alternativo: "Sem condições"

>> Bahia x Vitória: Saiba detalhes e onde assistir a final do Baianão

>> FBF anuncia nova competição com clubes baianos para 2025

Após o aquecimento no campo do miniestádio Bebeto Gama, na tarde desta quinta-feira, 14, o técnico Thiago Carpini comandou trabalhos técnicos. Primeiro, enfrentamentos de jogadores de ataque contra defesa, com o objetivo de aprimorar a finalização a gol. Por fim, triangulações com cruzamentos e finalizações.

O volante Caio Vinícius continuou com os trabalhos de transição com o preparador físico assistente Vinicius Franco. Operado em julho para corrigir a ligamento de cruzado anterior (LCA), o zagueiro Camutanga realizou atividades na academia de musculação.

O grupo retorna as atividades na tarde desta sexta-feira, 15, no CT Manoel Pontes Tanajura. Após perder a invencibilidade de quatro partidas na derrota para o Corinthians, o Vitória ocupa a 13ª posição, com 38 pontos ganhos.