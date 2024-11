Fábio Mota diz que Vitória começa Baianão com time alternativo: "Sem condições"

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Presente no Conselho Técnico do Campeonato Baiano de 2025, que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 14, o presidente do Vitória, Fábio Mota, revelou os planos para a equipe na competição, afirmando que a equipe principal não jogará as primeiras rodadas com o time principal. O Leão está em busca do bicampeonato baiano.

À Rádio Sociedade, o presidente destacou o calendário cheio e apontou a falta de condições para manter o elenco titular em todos os jogos da temporada: “Não vamos começar o Baiano com o time principal, não tem condição. Mas já montamos o planejamento com a base do Sub-23 e o time que jogou a Série D com o Itabuna será utilizado no estadual. Será um ano muito puxado”

Ainda sobre o calendário, Fábio Mota contou os planos sobre a Copa do Nordeste, deixando claro que o posicionamento será outro e o elenco titular deve ser usado.

“A Copa do Nordeste está garantida, temos datas da Copa do Brasil e Data FIFA, não abrimos mão pois é o torneio regional mais importante do Brasil. Só precisamos adaptar as datas”, revelou o comandante.