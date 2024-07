Camutanga tem cirurgia bem-sucedida no joelho direito

Camutanga ao lado dos médicos Marcelo Midlej e Wilson Vasconcelos após a cirurgia no joelho - Foto: Divulgação / EC Vitória

O zagueiro Camutanga foi submetido a uma cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) e do ligamento colateral medial no joelho direito. A operação foi realizada na manhã desta sexta-feira, 5, em uma clínica particular de Salvador.

Leia mais:

>> Após comemorar gol, volante é amarelado e não encara o Criciúma

>> Promessa ou problema? Dudu sai do céu ao inferno em meses pelo Vitória

>> Dudu curte postagem de vitória do Corinthians e gera polêmica; confira

>> "Não foi com a sola": Veja a análise do VAR em Corinthians x Vitória

O procedimento foi realizado pelo ortopedista Dr. Wilson Vasconcelos e Marcelo Midlej, do Departamento de Saúde e Performance do Clube. O defensor deve iniciar os trabalhos de fisioterapia a partir deste sábado, 6, quando tiver alta médica. O tempo estimado de recuperação é de oito a nove meses.

Camutanga lesionou o ligamento cruzado anterior previamente e estava atuando sem maiores problemas. Inicialmente, o atleta rompeu a parte colateral de forma parcial e evoluia durante o tratamento conservador.

O defensor rompeu o ligamento colateral medial completamente quando fazia o trabalho de aquecimento antes do jogo contra o Atlético-MG. Por isso, o departamento médico optou pela cirurgia.

O pernambucano Cleidson Andrade de Souza Silva tem 30 anos e chegou ao Vitória em 2023. Com a camisa vermelha e preta ele atuou em 73 jogos, com seis gols e uma assistência. No Leão da Barra, conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.