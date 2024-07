Após comemorar gol, volante é amarelado e não encara o Criciúma

Caio Vinícius em ação com a camisa do Vitória pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Além do volante Dudu, o Vitória tem mais um desfalque certo para a partida contra o Criciúma, neste domingo, 7, no Barradão, pela 15ª rodada do Brasileirão. O volante Caio Vinícius foi advertido com o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

O camisa 15 invadiu o campo de jogo para comemorar o segundo gol rubro-negro em Itaquera. Como já estava substituído desde a primeira etapa, foi punido com o amarelo pelo árbitro do jogo.

Vale salientar que Caio estava na condição de dúvida, pois sentiu dores na parte posterior da coxa ainda na primeira etapa de jogo em São Paulo. Ele será reavaliado pelo departamento médico neste sábado, 6, na Toca do Leão.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento e vindo de duas derrotas consecutivas, o Leão da Barra agora ocupa a 16ª colocação da Série A, com 12 pontos somados em 14 jogos realizados.