"Faça na Seleção o que faz no Real", diz torcedor a Vini Jr em hotel

Garotos aguardam jogadores da Seleção em hotel de Salvador - Foto: Uendel Galther / AG. A TARDE

A Seleção Brasileira já está em Salvador para o duelo diante do Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, que acontecerá na terça-feira (19), na Arena Fonte Nova. A delegação está hospedada no Wyndham Salvador Hangar Aeroporto, no bairro de São Cristóvão, onde pequenos fãs se concentraram para tentar a sorte e conhecer os jogadores na tarde desta sexta-feira (15).

O Portal MASSA! conversou com alguns torcedores mirins do Brasil, que estavam reunidos na frente do hotel. Um deles é Pietro Pastori, de 12 anos, que ficou sabendo através de amigos que a Seleção estaria perto de onde moram, em Mussurunga.

Garotos conversam e tiram fotos com um dos seguranças da seleção, Edson Emiliano | Foto: Uendel Galther / AG. A TARDE

"Eu queria ver Vinicius Júnior, Paquetá e Raphinha. Assisti o jogo ontem e acabou dando empate, mas o Brasil vai brocar o Uruguai aqui, 2 a 1. Vini vai fazer gol", projetou o garoto.

Apesar da empolgação em poder encontrar um ídolo, Pietro não perdeu a chance de mandar um recado para Vini. "Faça na Seleção a mesma coisa que você faz no Real Madrid", disse o garoto, que opinou que o atacante brasileiro "está devendo" pelo Brasil.