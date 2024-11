Vai chegar aos mil gols? CR7 revela pensamento sobre aposentadoria

Cristiano Ronaldo em campo pela Seleção Portuguesa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após marcar duas vezes na goleada por 5 a 1 de Portugal sobre a Polônia, Cristiano Ronaldo chegou aos 911 gols na carreira e se tornou o jogador que mais venceu defendendo a sua seleção. Questionado se existe vontade em alcançar a marca de mil tentos, o Craque revelou o pensamento de querer aproveitar jogo a jogo.

"Se quero chegar aos mil gols? É normal querer, mas não penso nisso. Não me importa para nada, sinceramente", disse Cristiano.

Além dos dois gols que o aproximam ainda mais de outros recordes, o 5 a 1 sobre a Polônia também marcou a 132ª vitória do atleta pela seleção portuguesa, superando o recorde de 131 triunfos obtidos por Sergio Ramos com a Espanha.

Para Cristiano Ronaldo, o momento é de aproveitar cada partida. Apesar de a aposentadoria estar nos planos, ele ainda não tem uma data definida para encerrar sua carreira.

"Vai acontecer daqui a um ano, dois anos, não sei. Digo sinceramente, não é brincadeira, é desfrutar do momento. Levantar e ir para o treino e para o jogo motivado. Quando não sentir isso, vou dar um passo à frente e dizer: 'Já não dá mais para mim'. Ainda não senti isso", revelou.

Agora, CR7 está a apenas duas partidas de igualar outro recorde no futebol mundial: o de jogador com mais partidas por uma seleção. Soh Chin Ann, que defendeu a Malásia entre 1969 e 1984, detém o marco com 219 jogos.