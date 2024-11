VÍDEO: CR7 faz gol de bicicleta e Portugal goleia Polônia pela Nations

Cristiano Ronaldo chegou a marca dos 910 gols na carreira - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo foi decisivo mais uma vez pela Seleção Portuguesa. Na tarde desta sexta-feira, 15, o atacante marcou dois gols, um de cavadinha e outro de bicicleta, e Portugal goleou a Polônia por 5 a 1. Rafael Leão, Bruno Fernandes e Pedro Neto também balançaram as redes no confronto.

Com a vitória, os portugueses se mantiveram na liderança do Grupo 1 da Nations League com 13 pontos em cinco partidas. A equipe comandada pelo treinador Roberto Martínez entra em campo no próximo domingo, 18, para enfrentar a Croácia, pela última rodada da fase de grupos da competição.

A tarde desta sexta-feira contou com outros sete duelos pela Liga das Nações, com destaque para a vitória por 2 a 1 da Espanha sobre a Dinamarca e o empate entre Suiça e Sérvia em 1 a 1.