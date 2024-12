Ex-amante de Neymar toma atitude após proposta de Kid Bengala

Fernanda Campos reagiu à convite de Kid Bengala - Foto: Reprodução | Record e Redes Sociais

A ex-peoa e influenciadora de conteúdo adulto Fernanda Campos decidiu abrir o jogo e revelar que recusou uma oferta alta para gravar um filme de 'vuco-vuco'. Segundo a ex-amante Neymar, Kid Bengala a ofereceu 100 mil para ter um momento a dois.

Apesar do dinheiro ofertado, ela garantiu que o receio falou mais alto. “Chegou no meu e-mail pela assessoria dele. Eu achei a proposta interessante, mas não faria porque tenho medo”, contou durante entrevista ao programa Vibes e Tal, da Rádio Boa FM.

A musa começou a ganhar fama na web em junho de 2023, quando expôs um affair com o jogador Neymar, que estava esperando sua primeira filha com Bruna Biancardi. Na época, a revelação acabou criando uma crise na relação do esportista, mas o casal reatou após alguns meses.

Com toda essa exposição, Fernanda Campos aproveitou o destaque para abrir um perfil nas plataformas +18, como a Privacy e o OnlyFans, faturando mais de R$ 2 milhões com esse tipo de conteúdo desde então.

Ainda na entrevista, a ex-peoa relembrou o encontro com o astro do futebol, mas detonou o desempenho do craque na cama. "Durou só 6 minutos na cama. Eu esperava muito mais por ele ser da Seleção, né?", ironizou.