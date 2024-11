A Fazenda: ex-affair de Neymar acusa Record de 'armação'

Fernanda Campos fez acusação contra a Record - Foto: Reprodução | Record

A desistência da ex-amante de Neymar, Fernanda Campos, de A Fazenda 16, segue dando o que falar. Durante uma conversa com a ex-peoa Deborah Albuquerque, que participou da 14° edição, a modelo revelou os verdadeiros detalhes que fizeram com que ela saísse do reality rural.

De acordo com a criadora de conteúdo adulto, a Record não estava exibindo tudo o que realmente estava acontecendo na sede. "Foi uma saída que a gente já tinha programado eu e o Zaac. Até nesse momento que ficou sem o Play Plus a gente já tinha percebido que a gente não estava sendo gravado", iniciou Fernanda.

"Até a briga foi passado só uma parte, nem passou no Play Plus a briga inteira, foi só até a parte que o Zé [Love] iria dar uma chinelada na cara do Sacha [...] não foi passado a briga inteira, o que de fato aconteceu, né?", continuou.

Ainda segundo a ex-peoa, o ator Sacha Bali não é "santo" e que a perseguição que está acontecendo com ele no programa, não é à toa. Além disso, Fernanda deixou claro que nunca quis ser "taxada de louca" pelo público e isso foi também levado em consideração no momento da desistência.

"A Babi confirmou que viu a mão do Sacha me empurrando e eu senti uma mão em mim e eles [a Record] validaram isso tudo [...] "Você pode ver a minha reação, não é uma reação de quem não sentiu nada [...] quando eu percebi que a briga não estava sendo filmada eu falei: 'vou desistir, eu prefiro sair do programa'", relatou.

