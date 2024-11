A Fazenda: dupla desiste do reality após briga generalizada

Caos entrou para a história - Foto: Reprodução

A Fazenda 16 virou palco de uma desistência inédita na história dos realities shows brasileiros. Neste domingo (27), dois peões decidiram deixar o jogo ao mesmo tempo, após uma briga generalizada na sede.

Os dois participantes que escolheram dar adeus ao programa rural e voltar para a ‘cidade grande’ foram Fernanda Campos, que ficou conhecida como amante de Neymar, e o funkeiro MC Zaac.

Fernanda e Zaac eram aliados. O grupo que eles faziam parte, que é liderado pelo ex-jogador do Vitória, Zé Love, se envolveu em uma confusão com o ator Sacha Bali. As brigas entre os rivais eram constantes.

No sábado (26), Fernanda Campos chegou a dizer que foi empurrada por Sacha durante uma discussão generalizada e pediu a expulsão dele. As imagens não comprovaram a acusação feita pela criadora de conteúdo adulto e o artista permaneceu na disputa, causando uma revolta nos adversários dele.

Ainda não se sabe o que ocorreu realmente para Zaac e Fernanda desistirem do reality. Mais cedo, depois de uma nova confusão entre Zé Love e Sacha Bali, as câmeras do PlayPlus foram cortadas por cerca de duas horas.

Peões brigam após a notícia da dupla desistência

A notícia da dupla desistência de Zaac e Fernanda Campos colocou ainda mais ‘fogo no feno’ entre os peões que permaneceram no jogo. Depois que a produção de A Fazenda confirmou a saída deles, os participantes tiveram reações inesperadas.

Enquanto Babi, uma das melhores amigas de Fernanda, chorava copiosamente pela saída dela, Zé Love se exaltou e partiu para cima de Sacha Bali, acusando o ator de ter provocado a desistência dos seus amigos.