Kid Bengala reage a convite inesperado de Andressa Urach: "Subiu"

Kid Bengala falou de convite a Andressa Urach - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Kid Bengala decidiu responder ao comentário feito por Andressa Urach sobre uma possível parceria entre eles. Tudo começou quando a produtora de conteúdo adulto lançou um desafio para o famoso.

Leia Mais:

>>> Urach grava novo conteúdo e polemiza: “Esqueci as regras”

>>> Promoção! Andressa Urach vende nudes a R$ 20

>>> Andressa Urach revela faturamento surreal após gravar com cadeirante

Ela respondeu um seguir que a questionou da possibilidade de um vídeo íntimo com o artista do ramo de conteúdos adultos: “Eu mandei mensagem para a assessoria dele, mas eles não responderam. Mas diz que ‘a pipa do vovô não sobe mais’".

"Adoraria dar o meu furico pra ele, mas diz que é puro marketing, que ele não pega ninguém. E aí, Kid? Tá desafiado. Vem gravar com a mamãe aqui. Vem ver se dá filme bom”, debochou a estrela.

Kid Bengala, então, resolveu reagir a Andressa Urach também no Instagram. “Opa minha amiga tudo bem? Fico muito feliz pelo convite, mas os trabalhos mudaram e a régua subiu, só faço com criadoras de conteúdo. Obrigado pela preferência”, falou o ator pornô.