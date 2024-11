Urach revela sonho de transar com Kid Bengala, mas lamenta: "Não sobe"

Andressa Urach e Kid Bengala - Foto: Reprodução

Em sua carreira pornográfica, Andressa Urach já gravou com anão, cadeirante e muitos dos mais famosos atores eróticos do Brasil. Uma ausência, no entanto, é sentida por fãs: Kid Bengala.

A modelo revelou, na noite deste domingo, que o dono do pênis mais famoso do Brasil não está em seu rol de parceiros por demora dele. "Já mandei mensagem para a assessoria dele, mas não responderam", lamenta a famosa, que ainda insinuou que Kid, atualmente com 69 anos, é 'broxa'.

"Dizem que a pipa do vovô não sabe mais. Adoraria dar o meu 'furico' pra ele, mas dizem que ele é puro marketing, que não pega ninguém. Que grava só aqueles videozinhos", conta.

Encerrando o vídeo, a loira desafiou Kid. "Vem gravar com a mamãe aqui. Isso vai dar filme bom."