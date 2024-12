’Ainda Estou Aqui’ ultrapassa marca impressionante nas bilheterias

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, ‘Ainda Estou Aqui’ narra a história de Eunice Paiva. - Foto: Divulgação

O drama histórico ‘Ainda Estou Aqui', protagonizado por Fernanda Torres, ultrapassou a marca de 2 milhões de ingressos vendidos nesta quinta-feira, 28, e assumiu o primeiro lugar nas bilheterias brasileiras em sua terceira semana de exibição.

Dirigido por Walter Salles, o filme já arrecadou R$ 41,8 milhões, tornando-se a segunda maior bilheteria do cinema nacional em 2024. A produção pode assumir a liderança já neste fim de semana, caso supere o recorde de ‘Minha Irmã e Eu’, que levou 2,3 milhões de pessoas aos cinemas neste ano.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, ‘Ainda Estou Aqui’ narra a história de Eunice Paiva (Fernanda Torres), que enfrenta a dor do desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), sequestrado e morto pela repressão da ditadura militar brasileira. A trama, ambientada nos anos 1970, retrata a luta e a resiliência da família Paiva diante da brutalidade do regime.

A adaptação, assinada pelos roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega, conquistou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza deste ano. A performance de Fernanda Torres, elogiada pela crítica, alimenta uma forte torcida por sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz, além de expectativas para o Globo de Ouro.

O filme é o representante brasileiro na corrida por uma vaga no Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025 e já foi considerado para outras categorias, como Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz. A lista oficial de indicados ao Oscar será divulgada em 17 de janeiro, enquanto a premiação ocorrerá em 2 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Confira o trailer: