'Moana 2' e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Moana 2 estreia nos cinemas hoje. - Foto: Divulgação | Disney

Os cinemas de Salvador estão repletos de opções para todos os gostos, com uma programação diversa que inclui grandes lançamentos, incluindo documentários, animações, dramas e comédias. Apesar de 'Moana 2' ser a principal estreia da semana, a variedade de filmes em cartaz garante opções para quem busca desde histórias cheias de aventura até produções mais reflexivas.

Leia mais:

>> 'Moana 2' expande o legado de aventura e ancestralidade da Disney

>> Após série de sucesso, Anne de Green Gables terá nova adaptação; veja

>> 'Ainda Estou Aqui’ é inscrito em 8 categorias no Oscar; saiba quais

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

MOANA 2

Depois de receber um chamado inesperado de seus ancestrais navegadores, Moana vai viajar para mares distantes da Oceania, em águas perdidas em uma aventura perigosa.

CABRINI



Depois de testemunhar a doença e a pobreza nas favelas de Nova York, a imigrante italiana Francesca Cabrini embarca em uma jornada para persuadir o prefeito hostil a fornecer moradia e assistência médica a centenas de crianças órfãs.

O CLUBE DAS MULHERES DE NEGÓCIOS



Em um mundo imaginário, os homens são objetificados e recebem ordens, enquanto as mulheres ocupam os mais altos cargos de poder.

JARDIM DOS GIRASSÓIS



O filme acompanha o casal Roberto e Carol, que vivem uma vida regada a muito amor junto dos filhos. Porém, um acontecimento inesperado vai abalar as estruturas da família.

A CONTADORA DE FILMES



O filme conta a história de Maria Margarita, uma menina que encanta os moradores de uma pequena cidade no deserto do Atacama, no Chile, com seu talento para contar histórias. Caçula de quatro irmãos, o momento mais esperado por sua família é a ida ao cinema aos domingos. Mas quando seu pai sofre um acidente e a renda familiar diminui, apenas um filho pode continuar a frequentar o cinema. Maria, escolhida para assistir e narrar os filmes, revela um dom extraordinário, transformando sua vida e a de todos ao seu redor com sua sua maneira de contar histórias.

AVENIDA BEIRA-MAR



Rebeca, uma menina de 13 anos, filha de pais separados, muda-se com a mãe para o bairro litorâneo de Piratininga, em Niterói. Ela passa seus dias espiando a rua por cima do muro. Lá, Rebeca vê Mika, uma menina da sua idade, que desafia as normas de gênero. O encontro das duas desencadeia uma amizade incompreendida pelos adultos e uma série de eventos que abala a tranquilidade da Avenida Beira-Mar.

NAS ONDAS DE DORIVAL CAYMMI



O filme revela a criação das obras musicais do poeta Dorival Caymmi com depoimentos de pesquisadores, jornalistas e amigos que conviveram com ele e puderam desfrutar de sua sabedoria e talento. Caymmi mudou para sempre sua história e também a da cantora Carmen Miranda, que gravou pela primeira vez uma de suas músicas, "O que é que a Baiana Tem?", e se tornou um sucesso imediato nacional e internacional. Com arquivos e imagens inéditas, o documentário aborda a trajetória do repertório musical do compositor através da interpretação de grandes artistas.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A Tarde e programe sua próxima ida ao cinema!