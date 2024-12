Após série de sucesso, Anne de Green Gables terá nova adaptação; veja

Adaptação acontece cinco anos após o cancelamento da famosa série ‘Anne with an E’ - Foto: Divulgação

Cinco anos após o cancelamento da famosa série ‘Anne with an E’, a icônica história de Anne de Green Gables ganhará uma nova adaptação, desta vez como um anime.

Com estreia marcada para abril de 2025, o projeto, intitulado 'Anne Shirley', será produzido pelo Answer Studio, que já divulgou as primeiras imagens promocionais. A série em anime promete trazer uma versão fiel de todos os livros clássicos de L. M. Montgomery, capturando a essência da protagonista.

A narrativa acompanhará Anne, uma jovem órfã à frente de seu tempo, que transforma a rotina de dois irmãos em uma tranquila cidade. Além de lidar com suas próprias aventuras e desafios, Anne vive uma amizade especial com Diana e descobre o amor ao lado de Gilbert, enquanto explora seu lugar no mundo.

Mas essa não é a primeira vez que a personagem é adaptada para esse tipo de formato. A história já ganhou um anime em 1979, que teve um compilado lançado no Japão em 2010.

Confira a primeira imagem divulgada da série