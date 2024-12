'Kraven: O Caçador': Sony revela primeiros minutos do vilão do Aranha

Filme trará o icônico vilão do Homem-Aranha como protagonista. - Foto: Aaron-Taylor Johnson encarna o vilão Kraven.

A Sony Pictures divulgou os primeiros oito minutos de ‘Kraven: O Caçador’, filme que trará o icônico vilão do Homem-Aranha como protagonista. No trecho, Aaron Taylor-Johnson aparece como um prisioneiro na Rússia, falando russo e tentando escapar de seu encarceramento, entregando um vislumbre da origem do personagem.

O longa, dirigido por J.C. Chandor (Operação Fronteira), reúne um elenco de peso que inclui Russell Crowe (Gladiador), Ariana DeBose (Amor, Sublime Amor), Fred Hechinger (The White Lotus) e Alessandro Nivola (Os Muitos Santos de Newark). O roteiro é assinado por Art Marcum e Matt Holloway (Homem de Ferro), junto de Richard Wenk (O Protetor).

Com estreia confirmada para 12 de dezembro no Brasil, o filme promete trazer uma abordagem intensa e visceral para o famoso caçador do universo do Homem-Aranha.

Veja o vídeo: