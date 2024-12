Diretor famoso, Luca Guadagnino, critica censura de ‘Queer' na Turquia

O filme, que seria exibido no Festival de Istambul foi barrado pelo governo turco. - Foto: Divulgacão | A24

Durante sua passagem pelo Festival de Marrakech, no Marrocos, o diretor Luca Guadagnino expressou indignação sobre a proibição de seu filme 'Queer' na Turquia. O filme, que seria exibido no Festival de Istambul no início de novembro, foi barrado pelo governo turco, que alegou que seu conteúdo provocador poderia perturbar a ordem pública.

Em seu pronunciamento, Guadagnino questionou se as autoridades turcas realmente assistiram ao filme ou se estavam apenas julgando-o com base em interpretações superficiais de jornalistas que se concentraram em frases específicas, como a de que "James Bond se torna gay".

O cineasta classificou a decisão como uma “censura obtusa” e defendeu a importância do cinema como um meio de expressão. "Eu lutarei contra qualquer instituição que queira manchar os inevitáveis poderes do cinema", disse ele.

'Queer' apresenta Daniel Craig como o alter ego do renomado escritor William S. Burroughs, em um papel de um expatriado marginalizado que luta contra o vício em heroína no México. O filme, também estrelado por Drew Starkey, de 'Outer Banks', narra a história do personagem de Craig, que desenvolve uma paixão intensa por um jovem (Starkey).

O filme foi escrito por Justin Kuritzkes, roteirista de 'Rivais'. Além dele, Luca Guadagnino trouxe de volta outros colaboradores do filme anterior, como os compositores Trent Reznor e Atticus Ross, e o diretor de fotografia Sayombhu Mukdeeprom, responsável por capturar a estética da Cidade do México nos anos 1940.

'Queer' estreia nos cinemas brasileiros em 12 de dezembro.

