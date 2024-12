O que é ficção e o que é realidade: veja curiosidades sobre 'Senna'

Na série, Gabriel Leone interpreta Ayrton Senna - Foto: reprodução/Netflix

A vida de Ayrton Senna, ícone do automobilismo brasileiro, continua sendo um dos temas mais fascinantes, mesmo após sua morte trágica em 1994. O piloto, reconhecido mundialmente por suas habilidades nas pistas da Fórmula 1, inspirou inúmeras histórias e documentários, mas agora, com a estreia da série "Senna", lançada pela Netflix nesta sexta-feira, 29, novos aspectos de sua trajetória são revelados, mesclando realidade e ficção de uma maneira inovadora.

Interpretado por Gabriel Leone, o protagonista da série busca retratar o lado mais humano de Senna, com foco em sua entrada no mundo das corridas. A produção, que mistura personagens reais e fictícios, se propõe a explorar as dificuldades e os desafios enfrentados por Ayrton para se firmar como um dos maiores pilotos de todos os tempos. No entanto, há elementos fictícios na trama que criam uma certa liberdade dramática, misturando eventos históricos com a interpretação dos roteiristas. A seguir, destacamos alguns pontos da série que distinguem o que é verdade e o que foi criado para enriquecer a narrativa.

A jornalista fictícia da série

Um dos personagens centrais da trama é a jornalista Laura Harrison, interpretada pela atriz britânica Kaya Scodelario. A personagem, determinada a contar os bastidores da Fórmula 1 e as histórias de Ayrton Senna, é, na verdade, uma criação ficcional. Embora a jornalista pareça representar o papel de alguém real, ela na verdade é uma fusão de todas as matérias jornalísticas publicadas sobre Senna ao longo de sua carreira. Sua função na série é dar ao público uma visão sobre como a mídia enxergava Senna, ora criticando-o, ora celebrando sua genialidade nas pistas.

Leia mais;

>> Frank Lampard é anunciado como treinador de clube da 2ª divisão inglesa

>> Venezuelano conquista campeonato baiano de canoa havaiana

>> Copinha Feminina 2024: Vitória estreia com revés para a Ferroviária

Vitória épica no Brasil: Interlagos 1991

A série também retrata com bastante precisão um dos momentos mais emblemáticos da carreira de Senna: sua vitória no Grande Prêmio do Brasil de 1991, em Interlagos. Naquela corrida, o piloto enfrentou condições extremamente desafiadoras, com dificuldades mecânicas em seu carro. Sua marcha ficou travada na sexta, forçando-o a completar várias voltas em condições físicas extremamente desgastantes, o que resultou em espasmos musculares. A série mostra com dramatização o esforço hercúleo de Senna, que superou todos os obstáculos e venceu, conquistando o apoio e o amor da torcida brasileira.

O acidente em Mônaco: uma falha solitária

Outro episódio marcante retratado na produção é o acidente de Senna em Mônaco, em 1988, quando ele bateu sozinho no túnel durante a corrida. Naquele ano, tudo indicava que ele seria o vencedor, mas a falha no carro o tirou da competição. A série insinua que esse erro foi causado pela sede insaciável de Senna por mais velocidade e mais vitórias. Embora o diálogo com seu pai retratado na série não possa ser comprovado como verdadeiro, ele ilustra a pressão interna do piloto e sua busca constante pela perfeição.

Xuxa ou Galisteu? O amor na vida de Senna

A vida amorosa de Ayrton Senna sempre foi um mistério para muitos. Dois relacionamentos, em particular, marcaram sua trajetória: o namoro com a apresentadora Xuxa Meneghel e com a também apresentadora Adriane Galisteu. A série opta por focar na relação de Senna com Xuxa, retratando-a como um amor intenso, mas ofuscado pelas rotinas de trabalho e pela pressão da carreira. Galisteu, que também foi importante na vida do piloto, tem uma participação bem mais discreta na série, aparecendo brevemente em três cenas, já perto do falecimento de Senna.