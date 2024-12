Venezuelano conquista campeonato baiano de canoa havaiana

Luca de Lima tem 18 anos e mora na Bahia desde 2019 - Foto: Divulgação

O venezuelano Luca de Lima, de 18 anos, que mora na Bahia desde a infância, quando deixou sua terra natal com a mãe, o irmão e a tia, há cinco anos atrás, carregando consigo o sonho de viver do esporte, recentemente conquistou o título de campeão baiano de canoa havaiana nas modalidades V1 (individual) e OC2 (duplas), um feito marcante em sua carreira.

“Sempre foi meu sonho. Eu acredito que o principal elemento para alcançar o que se deseja é o foco e a disciplina. Nada vem sem esforço”, afirma Luca, que, aos 18 anos, já é uma referência no esporte local. Porém, o caminho até o topo foi repleto de desafios. A pergunta que surge é: como um jovem de outro país consegue, tão cedo, se tornar campeão baiano? A resposta está no clube Kaiaulu Va’a e no projeto social "Remo sem Fronteiras", uma iniciativa em parceria com a Associação de Remo Salvador, que foi fundamental para sua formação.

O projeto tem como objetivo capacitar jovens no remo, oferecendo uma nova perspectiva de futuro por meio da prática esportiva. Luca ingressou no "Remo sem Fronteiras" ainda criança, e foi lá que sua vida começou a mudar. “Entrei no projeto muito novo, saía da escola pela manhã e treinava à tarde no clube. Então surgiu a oportunidade de ser monitor, e eu aproveitei. No começo, desconfiavam por causa da minha idade, mas logo isso ficou para trás. Olhando para o que aconteceu, só tenho a agradecer ao clube pela oportunidade. Foi lá que consegui minha formação como profissional e, principalmente, como atleta”, destaca.

Após três anos de dedicação, Luca não apenas se tornou um dos principais nomes do clube, mas também passou a compartilhar seu conhecimento com as novas gerações. Atualmente, ele ministra aulas todas as segundas-feiras para as crianças que fazem parte do projeto social. "É um projeto muito bonito. Foi por meio de iniciativas como essa que tudo se tornou possível para mim, e agora quero dar esse retorno para a comunidade", ressalta.

Agora, com o título baiano conquistado, Luca de Lima se prepara para um novo desafio: o Campeonato Brasileiro de 2025. “Me classifiquei para o Campeonato Brasileiro depois de ser campeão baiano, então o meu foco é me preparar para fazer uma grande competição. O meu objetivo agora é construir uma carreira sólida e quem sabe, no futuro, abrir meu próprio clube. Mas, no momento, o foco está em me desenvolver como atleta e em ajudar na formação dos jovens no Kaiaulu”, conta.

Aos poucos, Luca se adaptou à vida na Bahia, se tornando um verdadeiro baiano, tanto no jeito de ser quanto no modo de falar. "Agora, samba, pagode e Carnaval estão na ponta da língua", brinca. Ele também está concluindo o ensino médio e pensa em cursar Educação Física, com o objetivo de se especializar ainda mais no remo.

Sua trajetória é um exemplo de como o esporte pode ser transformador, especialmente quando aliado a projetos sociais. Luca acredita firmemente que o esporte pode ser uma grande oportunidade de ascensão para muitos jovens. “A mensagem que eu deixo para os jovens que buscam no esporte uma chance é ter foco e muita disciplina. O seu momento vai chegar, seja como atleta ou até mesmo em uma oportunidade de emprego, como aconteceu comigo”, finaliza.