Saiba quando estreia a animação de ‘O Senhor dos Anéis’

Longa é dirigido por Kenji Kamiyama - Foto: Divulgação

O universo fantástico criado por J.R.R. Tolkien vai ganhar mais um capítulo no audiovisual. ‘O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim’ vai mostrar a história do destino da Casa de Helm Mão-de-Martelo e chega aos cinemas nesta quinta-feira, 5. A animação se passa 183 anos antes dos eventos da trilogia original.

O longa é dirigido por Kenji Kamiyama (‘Blade Runner: Black Lotus’ e ‘Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’), que trabalhou ao lado de Philippa Boyens como membro da equipe de roteiristas das sagas ‘O Senhor dos Anéis’ e ‘O Hobbit’.

O elenco de ‘O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim’ conta com Brian Cox (‘Succession’) como Helm Hammerhand, o poderoso Rei de Rohan; Gaia Wise (‘Por Aqui e Por Ali’) como sua filha Hera; e Luke Pasqualino (‘Expresso do Amanhã’) como Wulf.

Assista ao trailer: