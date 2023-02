Warner Bros. desenvolve novos filmes de O Senhor dos Anéis

Representantes da Warner Bros. emitiram um comunicado nesta sexta-feira, 24, afirmando que o estúdio e a New Line estão desenvolvendo novos produtos audiovisuais com o mundo de O Senhor dos Anéis. De acordo com o THR, o conglomerado de mídia assinou um contrato de validade por vários anos com a Embracer Group AB, empresa responsável pelos direitos autorais das obras de J. R. R Tolkien.

“Vinte anos atrás, a New Line deu um salto de fé sem precedentes para realizar histórias incríveis, personagens e mundo de O Senhor dos Anéis na tela grande. O resultado foi uma série histórica de filmes que foram adotados por gerações de fãs. A oportunidade de convidar os fãs a se aprofundarem no mundo cinematográfico da Terra-média é uma honra, e estamos entusiasmados em fazer parceria com a Middle-earth Enterprises e a Embracer nesta aventura”, desta o comunicado.

Ainda segundo o estúdio, o primeiro produto será uma animação sobre a Guerra de Rohirrim, que se passa 183 anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis. A estreia está marcada para o dia 12 de abril de 2024.