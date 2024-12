Ator negro é cotado para série de Harry Potter e público critica

Paapa Essiedu é conhecido por ‘I May Destroy You’, - Foto: Divulgação

O ator Paapa Essiedu, conhecido por ‘I May Destroy You’, ‘Gangs of London’, ‘Men: Faces do Medo’ e pelo episódio Demon 79, de ‘Black Mirror’, teria recebido da HBO a proposta para interpretar Severo Snape na nova série remake de Harry Potter.

Segundo o The Hollywood Reporter, apesar de ter contactado, o ator ainda não está claro se a Warner começou as negociações com Essiedu para que ele integre o elenco da nova série.

Em uma declaração sobre a possível escalação de Esseidu, a HBO afirmou enteder “que uma série de grande destaque como esta atrairá muitos rumores e especulações. Enquanto avançamos na pré-produção, confirmaremos os detalhes apenas quando os acordos forem finalizados”.

Nas redes sociais, os internautas criticam a possível escalação de Paapa Essiedu. “Na boa, nada contra o ator, mas o Snape tem características muito definidas, ele é quase um vampiro de cabelos oleosos, não consigo ver nenhuma adaptação que seja muito diferente do que foi descrito nos livros que não fique muito caricata”, comentou uma pessoa no X (antigo Twitter).

“Forçação de barra, e nada tem a ver com desrespeito à diversidade. A série prometeu fidelidade aos livros. No livro, Snape é descrito como pálido e com cabelos lisos/oleosos”, pontuou mais um internauta. Outra escreveu: “Não me leve a mal, ele é lindo e pela foto tem um ar dramático. Mas está longe de ter a descrição do personagem. Para mim, o Snape é tão branco, que parece uma alma vagando pelas sombras, sempre com seu nariz em pé, e com a cara de que vai comer suas entranhas”.

“Ai que preguiça, gente, sério. Faz uns 30 anos que a gente tem a mesma imagem do Snape gravada no nosso cérebro. É simplesmente impossível mudar essa imagem agora. A gente teria que assistir a série fingindo que ele é o Snape, mas com nosso cérebro falando que não é. Chato demais”, comentou outra pessoa.

Série remake de Harry Potter | Foto: Divulgação

É esperado que a série de Harry Potter tenha sete temporadas, com cada uma adaptando um dos sete livros da série. Os principais nomes do elenco devem ser anunciados até o início de 2025.

A Warner ainda não anunciou os detalhes da trama da série, que terá a autora J.K. Rowling na produção. Ainda não há data de estreia confirmada para o título, que deve ser distribuída pela Max.