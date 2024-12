Harry Potter: nova série se envolve em polêmica com autora

A autora de Harry Potter, J.K. Rowling - Foto: Reprodução | Facebook

A escritora J.K. Rowling está profundamente envolvida na produção da nova série de 'HarryPotter', desenvolvida pela HBO. Segundo a emissora, sua participação é considerada essencial para garantir a qualidade e fidelidade ao universo criado nos livros.

Em comunicado à Variety, um porta-voz da HBOdestacou que Rowling tem sido uma colaboradora "inestimável" para a marca 'Harry Potter' ao longo de mais de 20 anos. O representante também afirmou que as opiniões pessoais da autora não devem influenciar o andamento ou a qualidade do projeto.

"Estamos orgulhosos de mais uma vez contar a história de 'Harry Potter' — os livros emocionantes que falam sobre o poder da amizade, resolução e aceitação. J.K. Rowling tem o direito de expressar suas opiniões pessoais. Continuaremos focados no desenvolvimento da nova série, que só se beneficiará de seu envolvimento", disse a nota.

Conhecida por suas opiniões controversas sobre questões de gênero, J.K. Rowling tem enfrentado acusações de transfobia nos últimos anos. A autora já declarou publicamente que aceitaria ser presa por seus posicionamentos e frequentemente utiliza sua conta no X (antigo Twitter) para rebater críticas e ironizar boicotes.

Essas declarações vêm gerando críticas de antigos fãs e de atores dos filmes originais da saga, além de mobilizações para o boicote de produtos associados ao universo 'Harry Potter'.



A saga segue como um fenômeno global, com parques temáticos, produtos licenciados e o sucesso do jogo 'Hogwarts Legacy', que apesar dos boicotes, atingiu mais de 30 milhões de cópias vendidas e gerou US$ 1 bilhão em receita.

No entanto, a relação entre a autora e a comunidade trans, alvo frequente de seus comentários, segue gerando polêmica. Rowling já criticou figuras públicas e artistas, como o apresentador John Oliver e atores da própria franquia de filmes originais da saga que se posicionaram contra as suas falas, intensificando o debate sobre seu envolvimento no projeto.

Enquanto uma parte do público apoia a decisão da HBO de manter Rowling no controle criativo da série, uma grande parte dos internautas questionam se a presença da autora pode prejudicar a receptividade da nova produção, especialmente para os futuros membros do elenco, que provavelmente enfrentarão pressões públicas. Além disso, muitos afirmam que existe uma necessidade de boicotar a produção.

A série de 'Harry Potter' segue em pré-produção e ainda não tem previsão de estreia.