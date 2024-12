Denzel Washington é 'cancelado' após grosseria com jornalista brasileira

Denzel Washington e Isabela Boscov - Foto: Reprodução

A força dos fãs brasileiros, reconhecida por alavancar carreiras e criar fenômenos culturais, também pode se transformar em uma arma poderosa para manchar reputações – e foi o que aconteceu no caso da crítica de cinema brasileira Isabela Boscov e o ator Denzel Washington.

Na última sexta-feira, 15, Isabella publicou em seu canal no YouTube uma entrevista com o elenco de Gladiador 2, incluindo o renomado diretor Ridley Scott e o premiado ator Denzel Washington. No entanto, a conversa entre a jornalista e o ator teve momentos de tensão, repercutindo negativamente entre os fãs brasileiros.

Durante a entrevista, ao ser perguntado sobre a experiência de filmar em Roma, Denzel respondeu de forma direta: "Você tem que me fazer as perguntas", deixando o clima desconfortável. Em seguida, o ator comentou: "Eu estava ocupado, na verdade. Estava focado no que estava fazendo. Não estava lá para brincar. Então não, não é assim". Veja:

As respostas secas geraram uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Muitos internautas brasileiros consideraram a atitude de Denzel pouco simpática e questionaram seu comportamento. Um usuário do Youtube comentou: "Denzel definivamente não estava em um bom dia nesta entrevista, meus parabéns a você Isa que manteve a compostura, cordialidade e sobretudo o proffisonalismo diante de tanta má vontade dele em responder as perguntas".

Como reação, os fãs de Isabella Boscov levaram o boicote ao filme para outro nível, invadindo o site de críticas Letterboxd e atribuindo notas mínimas ao longa, prejudicando sua média antes mesmo da estreia.