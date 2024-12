Diretor de 'Gladiador 2' desmente Denzel sobre cena gay deletada

Diretor de 'Gladiador II' desmente Denzel sobre cena gay deletada - Foto: PHILLIP FARAONE / Getty Images via AFP

O diretor do grande sucesso 'Gladiador 2', Ridley Scott, desmentiu o ator Denzel Scott sobre a suposta cena gay deletada do filme. “Quando ele mata o senador, você quer dizer?”, ele perguntou ao repórter da Variety. “O Denzel disse que beijou um homem na boca, mas acabou não entrando na versão final”, explicou o jornalista. “Não, isso é besteira”, afirmou Scott.

“Nós até fomos lá ver, olhamos as filmagens, nunca existiu [o beijo citado por Washington]”, afirmou um colega de produção que o acompanhava na festa. O diretor enfatizou:

Eles nunca fizeram isso. Eles atuaram como tinha que ser e não aconteceu. Não aconteceu porque eles atuaram como era para ser Ridley Scott

Entenda a polêmica

'Gladiador 2' chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 14. A sequência do épico tem como um dos destaques o ator Denzel Washington, que interpreta o personagem Macrinus. No entanto, o ator revelou que o seu personagem teria mais cenas que não sobreviveram ao corte final do longa, incluindo uma cena em que ele beija outro homem.

O roteiro de 'Gladiador 2' menciona que o personagem Macrinus teve relacionamentos com outros homens no passado, o que levou a revista Gayety a perguntar a Washington: "O quão gay era o Império Romano?"