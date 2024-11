'Como Treinar o Seu Dragão': Confira primeira imagem do live-action

O aguardado live-action de 'Como Treinar o Seu Dragão' finalmente ganhou sua primeira imagem oficial, revelando o protagonista Soluço, interpretado pelo ator Mason Thames. A foto que foi divulgada nas redes sociais da revista Empire, traz uma nova versão do jovem viking em uma cena que promete acirrar a expectativa dos fãs. Confira:

WORLD-EXCLUSIVE 🐉



The live-action How To Train Your Dragon movie is “so dialled-up in terms of stakes”, director Dean DeBlois tells Empire.



READ MORE: https://t.co/Y6ZLGnZKmf pic.twitter.com/yilpLPBERO