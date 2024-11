Entrevista exclusiva: “Maior filme em que já estive”, diz Denzel Washington sobre ‘Gladiador 2'

Denzel Washington interpreta Macrinus em ‘Gladiador 2’ - Foto: Divulgação | Paramount Pictures

Protagonista de produções renomadas, como ‘Dia de Treinamento’ e ‘Malcom X’, Denzel Washington falou, com exclusividade, ao Portal A TARDE sobre o seu novo trabalho em 'Gladiador 2', sequência do longa lançado em 2000, dirigida por Ridley Scott (‘Alien, o Oitavo Passageiro’ e ‘Blade Runner - O Caçador de Andróides’).

O ator americano que entrega uma atuação marcante no longa, descreveu o sentimento de integrar o elenco, especialmente por ser fã do primeiro filme. “Quando a ligação chegou e era Ridley sobre Gladiador 2, eu fiquei tipo: ‘me envie o roteiro’. Eu li e gostei, tive algumas pontuações, mas gostei. Então, eu perguntei: ‘Quando começamos?’”

Ele também contou quais foram as cenas que mais gostou de filmar. Segundo o ator, todas as sequências em que Lucius e Macrinus interagem são ótimas.

“As cenas que mais me diverti fazendo foram aquelas em que eu ficava lá sentado na plateia do Coliseu, segurando meu cálice, assistindo aqueles jovens correndo, lutando. Seria bom ter um pouco de sombra, devíamos ter uns leques de penas também. Mesmo assim, foram minhas cenas favoritas”, afirmou.

Há uma verdadeira força nelas. Uma energia Denzel Washington - sobre cenas com Paul Mescal



‘Gladiador 2’ chega aos cinemas nesta quinta-feira, 14. A história se passa anos após a morte do general Máximus Décimus Meridius, interpretado por Russell Crowe no primeiro filme. Dessa vez, o protagonista é o filho dele, Lucius (Paul Mescal), que parte em uma jornada de vingança contra o general romano Marcus Acacius (Pedro Pascal) após uma perda inestimável.

Na busca pelo seu objetivo, Lucius se torna um gladiador e é levado para lutar no Coliseu pela sua sobrevivência — e pela honra de Roma. A sua trajetória é bastante influenciada pelas ações do ambicioso e perigoso Macrinus, um ex-escravo interpretado por Denzel Washington, que atua como um poderoso investidor e político, além de ser dono de um estábulo de gladiadores.

A relação entre Lucius e Macrinus, além de reservar surpresas, é marcada pela admiração fora das telonas. Uma prova disso é que Denzel elogiou a performance de Mescal no longa. De acordo com ele, o ator tem “o equilíbrio certo de masculinidade natural, humildade, força e honestidade”.

“Eu não sei qual foi o processo deles, eu não estava por dentro das conversas entre ele e o Ridley, mas o Ridley escolheu o garoto certo. E esse garoto, sem dúvida, vai longe. Ele entra na sala com sua própria luz. Alguns caras carregam sua própria luz, é o que dizem sobre os atores. E ele é um desses. Esse garoto carrega sua própria luz”, elogiou.

Admiração por Ridley Scott

Ridley Scott no set de ‘Gladiador 2’ | Foto: Divulgação | Paramount Pictures

Ridley Scott retorna em ‘Gladiador 2’ como diretor e entrega uma das produções mais memoráveis de 2024. A sequência traz cenas de ação mais bem resolvidas e filmadas do que a produção anterior. Denzel definiu o cineasta como um “mestre”.

“Ele sabe o que está fazendo! Ele é um mestre do cinema. Eles criaram um bom roteiro e me pediram para atuar. Isso é tudo que eu precisava saber [...] Para eu me sentir confortável entrando em um filme, tenho que estar com um piloto em quem confio. Neste ponto da minha carreira, existem apenas certos pilotos, ou níveis de piloto, com quem eu gostaria de voar”, ressaltou.

Além de Ridley, Denzel citou diretores como Spike Lee (‘Infiltrado na Klan’) e alguns outros com quem ele tem conversado ultimamente, como Steve McQueen (‘12 Anos de Escravidão’) e Ryan Coogler (‘Pantera Negra’).

“Maior filme em que já estive”

Denzel Washington em ‘Gladiador 2’ | Foto: Divulgação | Paramount Pictures

Com uma carreira repleta de filmes aclamados, como ‘Um Limite Entre Nós’, ‘A Tragédia de Macbeth’ e ‘Malcolm X’, Denzel classificou ‘Gladiador 2’ como o “maior filme” em que ele já esteve. “É maravilhoso. Eu não sei qual a ordem dos melhores filmes de Ridley Scott, mas vou te dizer que estou feliz de estar nesse”, revelou.

E não sou sentimental sobre o trabalho, os filmes que fiz. Mas quando se trata do Ridley, você não consegue superá-lo no trabalho. Você só tem que acompanhar o ritmo dele Denzel Washington - sobre parceria com Ridley Scott

O ator finalizou: “Na idade dele, ele ainda está empolgado com o trabalho. E para mim, nessa idade, é empolgante ver isso. Ele me inspira ao ver ele trabalhar. Este é o maior filme em que já estive e ele é um mestre nesse jogo. Estou encantado de fazer parte disso".

Denzel também comentou sobre a relação do seu personagem com os imperadores gêmeos, Geta (Joseph Quinn) e Caracalla (Fred Hechinger), os vilões de ‘Gladiador 2’. No filme, a dupla é a personificação da tirania que levou Roma a um dos seus piores momentos, com revoltas populares espalhadas por diversas partes da cidade devido ao descaso dos seus governantes.

Quando se trata dos imperadores que governam a cidade, acho que o que Macrinus percebe de forma mais aguda é que eles não conquistaram nada, enquanto ele conquistou tudo. Então, para ele, sua atitude em relação a eles é: ‘o que eles sabem, além do que foi dado a eles?’ Isso é o que o coloca no caminho que ele segue. Macrinus é um homem que vai usar qualquer um para conseguir o que quer Denzel Washington - sobre Macrinus e vilões de Gladiador 2

