HBO confirma produção inédita de Game of Thrones

Game of Thrones está perto de virar filme - Foto: Divulgação

Série de sucesso da HBO, Game of Thrones está cada vez mais perto de virar um filme. A ideia do longa-metragem foi confirmada pelo estúdio norte-americano, que deverá contar com o envolvimento de George R. R. Martin, autor dos livros originais que inspiraram a a trama.

Leia Mais:

>>> “Os Quatro da Candelária” faz abordagem poética e ficcional de chacina

>>> Filme de ‘Game of Thrones’? Saiba detalhes do que vem por aí

>>> Filme polêmico de diretor aclamado ganha data de estreia no Brasil

Casey Bloys, chefe da HBO e Max, foi quem revelou a novidade a jornalistas durante uma entrevista à imprensa nesta semana nos EUA. De acordo com a Variety, o executivo debatou projetos e planos envolvendo Game of Thrones, como o filme.

A publicação garantiu que a produção está a cargo da Warner Bros., em parceria com a HBO, com o projeto liderado por Michael DeLuca e Pamela Abdy, chefes do estúdio.

"Eles vão desenvolver a ideia. Vamos ver se está bom. Lemos os roteiros com eles. Acho que pode ser algo divertido e interessante. Este é um ponto do desenvolvimento onde você vê que existe uma história que vale a pena estar nos cinemas e ter um grande espetáculo. Seria divertido", afirmou Bloys.

Um dos maiores sucessos da HBO, Game of Thrones contou com oito temporadas, entre 2011 e 2019. Todos os episódios, assim como o spin-off A Casa do Dragão, estão disponíveis para streaming pela Max.