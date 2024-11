Filme de ‘Game of Thrones’? Saiba detalhes do que vem por aí

Exibida entre 2011 e 2019, ‘Game of Thrones’ teve oito temporadas - Foto: Divulgação | HBO

‘Game of Thrones’ chegou ao fim em 2019 com um desfecho que não agradou grande parte do público. Agora, cinco anos depois, a Warner Bros. está desenvolvendo ao menos um filme para levar o universo criado por George R.R. Martin para as telonas. As informações são do The Hollywood Reporter.

Leia também:

>> HBO confirma grande mistério de ‘A Casa do Dragão’; entenda

>> Nova série de ‘Game of Thrones’ ganha protagonistas

>> ‘A Casa do Dragão’: saiba o que é Semeadura e conheça todos os dragões

Segundo o site, dentro do estúdio já existe um projeto em estágio inicial que ainda não possui diretor, elenco ou roteirista confirmados.

Esse plano traria uma mudança na abordagem da franquia, já que os criadores da série original e o próprio Martin anteriormente sugeriram concluir a história com filmes. Na época, porém, a HBO preferiu manter ‘Game of Thrones’ exclusivamente na TV.

Exibida entre 2011 e 2019, ‘Game of Thrones’ teve oito temporadas. Depois, a série ganhou um derivado, ‘A Casa do Dragão’, que teve a sua segunda temporada lançada neste ano. O próximo spin-off é ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’, que deve estrear na Max no fim de 2025.