'Ainda Estou Aqui' ganha novo pôster internacional

Ambientado no Brasil de 1971, 'Ainda Estou Aqui' acompanha a história de Eunice Paiva - Foto: Divulgação | Sony Pictures

O filme 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles e escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2025, ganhou um novo pôster internacional. Com Fernanda Torres em destaque, o cartaz também exibe elogios de grandes veículos de mídia dos Estados Unidos. Para se qualificar à premiação, o longa será exibido em Nova York e Los Angeles entre 17 e 24 de janeiro, antes de estrear no restante do país no dia 14 de fevereiro.

Ambientado no Brasil de 1971, durante o regime de ditadura militar, 'Ainda Estou Aqui' acompanha a história de Eunice Paiva, uma mulher que, após o sequestro e desaparecimento de seu marido pelo Regime Militar, se vê obrigada a se reinventar. Baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal, o filme retrata a luta de Eunice para sobreviver durante um período repressor enquanto cuida de seus cinco filhos e busca se tornar uma ativista contra a ditadura.

Confira abaixo o pôster:

Fernanda Torres is Eunice Paiva in Walter Salles’s #ImStillHere.



Only in theaters January 17 in New York & Los Angeles. Coming soon to a theater near you. pic.twitter.com/iZ2qoJZSOF — Sony Pictures Classics (@sonyclassics) November 12, 2024

Além de Fernanda Torres, que interpreta a protagonista Eunice Paiva, 'Ainda Estou Aqui' conta com Selton Mello no elenco e com a participação especial de Fernanda Montenegro. Essa é a primeira produção de Walter Salles desde 'Na Estrada' lançado em 2012, marcando o retorno de Salles aos cinemas. 'Ainda Estou Aqui' segue em cartaz nos cinemas brasileiros.