Oscar 2025: 'Ainda Estou Aqui' tem estreia nacional no Glauber Rocha

"Ainda Estou Aqui" - Foto: Divulgação

A capital baiana foi a cidade privilegiada ao ser escolhida para ser a pioneira no Brasil a exibir o filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. De 19 a 25 de setembro, o longa será projetado diariamente em duas sessões no Cine Glauber Rocha, tornando-se o primeiro cinema do país a acolher a produção.

O drama, que tem como base o livro de Marcelo Rubens Paiva, tem previsão de lançamento comercial no Brasil apenas em novembro.

As exibições ocorrerão na Sala 1, com horários às 17h e 19h30, e os ingressos, que já podem ser adquiridos online, têm preços que variam entre R$ 11 (meia) e R$ 22 (inteira). Após esse período especial, o filme será retirado de cartaz, voltando somente com a estreia oficial

OSCAR 2025

O filme que vai representar o Brasil na corrida pelo Oscar de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa para a cerimônia de 2025 foi definido: ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles (‘Central do Brasil’).

Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, o longa superou ‘Cidade; Campo’, de Juliana Rojas; ‘Levante’, de Lillah Halla; ‘Motel Destino’, de Karim Aïnouz; ‘Saudade Fez Morada Aqui Dentro’, de Haroldo Borges; ‘Sem Coração’, de Nara Normande e Tião.

Ainda Estou Aqui é ambientado no Brasil de 1971, e mostra um país em crise e sob o controle cada vez maior da ditadura militar. Baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, a história verídica acompanha uma mãe de cinco filhos que é obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido é sequestrado pela Polícia Militar e desaparece sob sua custódia.

Além de Fernanda Torres e Selton Mello, o filme terá participação especial de Fernanda Montenegro.