'Gladiador 2': Denzel Washington fala sobre polêmica cena deletada

O ator revelou que o seu personagem teria mais cenas que não sobreviveram ao corte final do longa - Foto: Divulgação | Paramount Pictures

'Gladiador 2' chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 14. A sequência do épico de Ridley Scott tem como um dos destaques o ator Denzel Washington, que interpreta o personagem Macrinus. No entanto, o ator revelou que o seu personagem teria mais cenas que não sobreviveram ao corte final do longa, incluindo uma cena em que ele beija outro homem.

Leia mais:

>> 'Gladiador 2': preciso assistir ao primeiro filme para entender o novo?

>> 'Gladiador 2' é um épico que deve ser visto na tela grande

>> Entrevista exclusiva: "Maior filme em que já estive", diz Denzel Washington sobre 'Gladiador 2'

O roteiro de 'Gladiador 2' menciona que o personagem Macrinus teve relacionamentos com outros homens no passado, o que levou a revista Gayety a perguntar a Washington: "O quão gay era o Império Romano?"

"Eu realmente beijei um cara no filme, mas eles removeram. Acho que se acovardaram", revelou Washington. "Eu dei um beijo completo nos lábios e eu acho que eles não estavam prontos para isso ainda. Eu o matava cinco minutos depois. Isso é Gladiador. É o beijo da morte".

Confira a entrevista completa:

O papel reúne o ator com o diretor Ridley Scott após o trabalho conjunto no drama policial 'American Gangster', de 2007, e foi a participação de Scott que convenceu Washington a aceitar o papel na sequência.

"Há poucos filmes que ainda me interessam fazer. Eu preciso ser inspirado pelo cineasta, e fui tremendamente inspirado por Ridley", disse Washington à revista Empireno início deste ano. "Tivemos uma ótima parceria na primeira vez e aqui estamos. Ele está engajado. Está empolgado com a vida e com o próximo filme. Ele é uma inspiração. Todos deveríamos querer nos sentir assim aos 86 anos."

'Gladiador 2' segue em exibição nos cinemas brasileiros.