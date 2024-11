‘Gladiador 2’: Denzel Washington avalia ponto importante do roteiro

Denzel Washington em ‘Gladiador 2’ - Foto: Divulgação | Paramount Pictures

‘Gladiador 2’ apresenta ao público duas figuras severas importantes para a história: os imperadores gêmeos Geta (Joseph Quinn) e Caracalla (Fred Hechinger). No filme, a dupla é a personificação da tirania que levou Roma a um dos seus piores momentos, com revoltas populares acontecendo na cidade, devido ao descaso dos seus governantes.

Leia também:

>> 'Gladiador 2' teria batalha contra Jesus Cristo; entenda

>> Paul Mescal enfrenta Pedro Pascal em trailer de ‘Gladiador 2’; veja

>> 'Napoleão' tem foco maior em batalhas e menos em fidelidade histórica

Esses personagens têm uma relação direta com Macrinus, interpretado por Denzel Washington, um ex-escravo que atua como um poderoso investidor e político, além de dono de um estábulo de gladiadores. Em entrevista ao Cineinsite A TARDE, Denzel contou como ele enxerga esse relacionamento.

“Quando se trata dos imperadores que governam a cidade, acho que o que Macrinus percebe de forma mais aguda é que eles não conquistaram nada, enquanto ele conquistou tudo”, iniciou o ator.

Então, para Macrinus, sua atitude em relação a eles é: ‘o que eles sabem, além do que foi dado a eles?’ Isso é o que o coloca no caminho que ele segue. Macrinus é um homem que vai usar qualquer um para conseguir o que quer. Denzel Washington - ator

Geta (Joseph Quinn) e Caracalla (Fred Hechinger) | Foto: Divulgação | Paramount Pictures

A história de ‘Gladiador 2’ se passa anos após a morte do general Máximus Décimus Meridius, interpretado por Russell Crowe no primeiro filme. Dessa vez, o protagonista é o filho dele, Lucius (Paul Mescal), que parte em uma jornada de vingança contra o general romano Marcus Acacius (Pedro Pascal) após uma perda inestimável. Na busca pelo seu objetivo, Lucius se torna um gladiador e é levado para lutar no Coliseu pela sua sobrevivência — e pela honra de Roma.

‘Gladiador 2’ chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 14.