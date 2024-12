'Capitão América 4' vai trazer novidade surpreendente

Sam Wilson assumiu o escudo de Steve Rogers ao final de 'Vingadores: Ultimato' - Foto: Divulgação | Disney

Anthony Mackie, protagonista de 'Capitão América: Admirável Mundo Novo', compartilhou novas informações sobre a próxima fase de Sam Wilson no Universo Cinematográfico da Marvel. Durante um evento da Disney em Singapura, o ator revelou que o uniforme do herói foi desenvolvido com tecnologia de Wakanda e trará habilidades inéditas.

Leia mais:

>> 'Como Treinar o Seu Dragão': live-action ganha 1º trailer

>> Mais um Batman? James Gunn faz revelação sobre futuro da DC no cinema

>> 'Deadpool 4'? Ryan Reynolds abre o jogo sobre filme: "Orgulhoso"

"Eu fui para Wakanda, encontrei todo mundo por lá, tivemos um jantar. Foi divertido. Me deram uma festa de boas-vindas e, quando fui embora, me deram o uniforme", contou Mackie. "Eu coloco a roupa, posso chutar mais forte, voar mais rápido e ser mais ágil. Estou levando todas as minhas habilidades para um nível muito diferente", detalhou.

Sam, que assumiu o escudo de Steve Rogers ao final de Vingadores: Ultimato, segue um caminho distinto do anterior Capitão América. "Ele é um militar e um líder de sua comunidade. Sem o soro, precisa ser mais inteligente e encontrar maneiras diferentes de vencer. Ele usa mais o cérebro do que os músculos, mais sagacidade do que força", explicou o ator.

O longa também marcará a introdução de Harrison Ford no papel do General Thaddeus "Thunderbolt" Ross, agora presidente dos Estados Unidos, substituindo o falecido William Hurt. O personagem terá um papel central na trama e assumirá sua forma como Hulk Vermelho, trazendo novas dinâmicas para o universo do herói.



Com estreia marcada para 13 de fevereiro de 2025, o filme será o primeiro protagonizado por Mackie como Capitão América e contará com a direção de Julius Onah (O Paradoxo Cloverfield). Além disso, o longa prepara terreno para Thunderbolts*, que chegará aos cinemas três meses depois e contará com Harrison Ford reprisando o papel de General Ross.