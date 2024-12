Mais um Batman? James Gunn faz revelação sobre futuro da DC no cinema

Batman interpretado por Robert Pattinson - Foto: Divulgação

O CEO do DC Studios, James Gunn, deu detalhes importantes sobre o futuro do selo nos cinemas. Em entrevista ao Omelete, ele falou sobre a possibilidade — bastante comentada pelos fãs — de uma participação do Batman interpretado por Robert Pattinson no novo universo DC capitaneado por ele e Peter Safran.

De cara, Gunn negou o rumor e disse que a ideia é seguir com o filme ‘Brave and the Bold’ — longa do DC Studios que vai reunir o Cavaleiro das Trevas e o seu ajudante, o Robin —, enquanto Reeves produz ‘The Batman 2’.

“Nesse momento estamos indo em frente com ‘Brave and the Bold’, isso está acontecendo agora e Matt está escrevendo The Batman 2 e isso está acontecendo agora.”

O CEO disse ainda que o novo Batman do DCU será separado do presente na chamada Batman Epic Crime Saga de Matt Reeves. Com essa afirmação, fica claro que o manto do personagem vai ser assumido por outro ator.

Com lançamento marcado para 11 de julho de 2025, ‘Superman’ é o primeiro filme do novo DCU.