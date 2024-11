Série dos Lanternas Verdes faz nova escalação; conheça

Programa é produzido pela HBO e faz parte do novo universo DC de James Gunn - Foto: Reprodução | DC Comics

O elenco da série dos Lanternas Verdes acaba de ganhar uma nova integrante: a atriz Poorna Jagannathan (‘Lobos’). Segundo a Variety, o estúdio não divulgou o papel que a artista fará no programa. O programa é produzido pela HBO e faz parte do novo universo DC de James Gunn, CEO do DC Studios.

Segundo Gunn, a série será inspirada em ‘True Detective’. A história deve seguir o veterano Lanterna Verde, Hal Jordan (Kyle Chandler), e o novato, John Stewart (Aaron Pierre), enquanto eles investigam um assassinato no coração dos Estados Unidos.

Leia também:

>> Elenco, história e mais: o que sabemos sobre a série dos Lanternas Verdes

>> Ator que será Lanterna Verde em série é anunciado; saiba quem é

>> HBO define atores para viver protagonistas da série Lanternas Verdes

Além disso, o programa terá Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion, reprisando o personagem que será apresentado no Superman de James Gunn, indicando que a Tropa dos Lanternas Verdes fará parte da história.

“Encontramos esta antiga Tropa de exército na Terra e esses caras são basicamente superpoliciais na delegacia da Terra”, disse James Gunn na época da apresentação do novo DC Studios.

A série dos Lanternas Verdes será comandada por Damon Lindelof, (‘Lost’ e ‘Watchmen’), Chris Mundy (‘Ozark’) e Tom King, que escreveram juntos a história. Oito episódios já foram confirmados.

Outros nomes envolvidos no projeto são: Justin H. Britt-Gibson, conhecido por escrever a série ‘Counterpart’; Breannah Gibson, creditada no time de roteiro de ‘Pinguim’; além de Vanessa Baden Kelly, que trabalhou na série ‘A Vida Sexual das Universitárias’, da Max.

Além de Chandler, Pierre e Fillion, o elenco conta ainda com Kelly Macdonald (‘Boardwalk Empire’) e Garret Dillahunt (‘The Walking Dead’).

A série dos Lanternas Verdes ainda não tem data de estreia confirmada.