Maggie Smith enfrentou câncer durante filmagens de ‘Harry Potter’

Causa da morte da atriz não foi revelada - Foto: Divulgação

A atriz Maggie Smith, que morreu na manhã desta sexta-feira, 27, aos 89 anos, enfrentou um câncer de mama, em 2007, durante as gravações do filme ‘Harry Potter e o Enigma do Príncipe’.

A artista, que não teve a causa da morte divulgada, disse ao jornal The Times, em 2009, que a autoconfiança “foi destruída” pela quimioterapia. “Aquilo deixa você arrasada. Estou com medo de trabalhar no teatro. Me sinto muito insegura”, contou à época.

Além disso, a atriz revelou que, em determinado momento do tratamento, pensou que estivesse diante da morte. “Acho que foi a idade em que isso me aconteceu. Isso é algo que pega você desprevenida. Você demora mais a se recuperar”, disse.

“É horrível. Você realmente se sente terrivelmente doente. Eu estava careca. Não tinha dificuldade em colocar peruca. Minha cabeça era como um ovo cozido”, completou.