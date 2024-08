"Harry Potter Quidditch Champions" ganha trailer de gameplay

Trailer apresenta um pouco da Copa do Mundo de Quadribol - Foto: Reprodução

A Warner Bros. Games e a desenvolvedora Unbroken Studios revelaram o primeiro trailer de jogabilidade de "Harry Potter: Campeões do Quadribol".

O vídeo destaca o modo Carreira para um jogador e o modo Competitivo Online, além de oferecer uma prévia da criação de personagens e mostrar alguns dos icônicos personagens jogáveis, como Ron Weasley e Draco Malfoy. O trailer também apresenta um pouco da Copa do Mundo de Quadribol e algumas das arenas mágicas localizadas no mundo bruxo.

Os fãs já podem pré-encomendar as edições digitais de "Harry Potter: Campeões do Quadribol" para PC, Xbox One e Xbox Series X|S. O jogo oferece uma Edição Digital Padrão e uma Edição Digital Deluxe, e "não há planos para microtransações no jogo neste momento". Os jogadores que adquirirem na pré-venda receberão a skin da Vassoura Firebolt Suprema.

A Edição Digital Deluxe inclui o jogo base, pacotes das casas Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal, e 2 mil Ouro para gastar no jogo. A Warner Bros. Games destaca que o Ouro só pode ser ganho através da progressão no jogo.

O Pacote Sonserina inclui:

Skin da Vassoura Stormrider Furacão Sonserina

Uniforme de Viagem de Hogwarts da Sonserina

Emblema do Brasão da Sonserina

O Pacote Lufa-Lufa inclui:

Skin da Vassoura Stormrider Tempestade de Areia da Lufa-Lufa

Uniforme de Viagem de Hogwarts da Lufa-Lufa

Emblema do Brasão da Lufa-Lufa

O Pacote Corvinal inclui:

Skin da Vassoura Stormrider Cyclone Corvinal

Uniforme de Viagem de Hogwarts da Corvinal

Emblema do Brasão da Corvinal

O Pacote Grifinória inclui:

Skin da Vassoura Stormrider Tempestade de Chamas da Grifinória

Uniforme de Viagem de Hogwarts da Grifinória

Emblema do Brasão da Grifinória

Além disso, a Edição Digital Padrão de "Harry Potter: Campeões do Quadribol" estará disponível sem custo extra para membros da PlayStation Plus de 3 a 30 de setembro de 2024. A skin da Vassoura Firebolt Suprema também estará disponível como um pacote resgatável durante este período para os membros do serviço de assinatura da Sony. Os jogadores que baixarem o título durante este período continuarão a ter acesso ao jogo enquanto mantiverem a assinatura do PlayStation Plus.

"Harry Potter: Campeões do Quadribol" será lançado em 3 de setembro para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. A versão para Nintendo Switch será lançada posteriormente.