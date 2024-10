Morre Maggie Smith, a Minerva McGonagall de ‘Harry Potter’

Dame Maggie Smith em ‘Harry Potter’ - Foto: Wander Roberto | Divulgação

A atriz Dame Maggie Smith, conhecida mundialmente por interpretar a professora Minerva McGonagall nos filmes da franquia ‘Harry Potter’ e por seu trabalho como Violet Crawley na série ‘Downton Abbey’, morreu aos 89 anos, em Londres, nesta sexta-feira, 27. A notícia foi confirmada pela família à BBC, mas a causa da morte não foi revelada.

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de Maggie Smith. Ela morreu em paz no hospital na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro”, diz o comunicado dos filhos Toby Stephens e Chris Larkin.

“Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e família no fim de sua vida. Ela deixa dois filhos e cinco amados netos, que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó”, continua o texto.

O comunicado foi finalizado com um agradecimento à equipe do hospital onde ela se encontrava, em Londres, na Inglaterra, e ao público:

“Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para agradecer à equipe do Chelsea e Westminster Hospital pelo cuidado e bondade incansáveis nos últimos dias de sua vida. Agradecemos pelas mensagens carinhosas e apoio e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento”.

Vida, carreira e prêmios

A atriz nasceu em Ilford, Essex, no Reino Unido, e trilhou uma carreira de sucesso no teatro, cinema e televisão. Ela apareceu em mais de 60 filmes, se notabilizando frente a uma audiência mais ampla e global pela participação nos filmes do bruxo Harry Potter, como a icônica professora Minerva McGonagall, a partir de 2001.

Maggie Smith é vencedora duas vezes do Oscar — como Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante. Mas foi indicada ao prêmio seis vezes, entre 1966 e 2002. Sua primeira estatueta veio em 1970 por seu trabalho como atriz coadjuvante no filme ‘A Primavera de uma Solteirona’. Depois, voltou a ser premiada, desta vez como Melhor Atriz, por sua atuação em ‘Califórnia Suite’, de 1979.

Ela também já recebeu oito Bafta Awards, quatro Emmys, três Globos de Ouro e um Tony. Além disso, Maggie foi laureada com o título de Dama da Ordem do Império Britânico em 1990. Em 2014, recebeu também a Ordem dos Companheiros de Honra por serviços prestados ao teatro.

A atriz debutou nos palcos da Oxford Playhouse no início dos anos 1950. Em seguida, ingressou na trupe teatral londrina de Old Vic, depois na do Royal National Theatre, onde teve muito sucesso ao lado de seu marido, o ator Robert Stephens.

Maggie Smith foi casada com Robert Stephens, alcoólatra, infiel e depressivo. Ela se divorciou em 1975 e se casou pouco depois com o dramaturgo Beverley Cross, com quem partiu para viver e trabalhar no Canadá. A atriz teve dois filhos, os também atores Chris Larkin e Toby Stephens, frutos do relacionamento com Stevens.