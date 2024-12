CCXP reúne estrelas internacionais e destaques nacionais; confira

Ana de Armas, Anya Taylor-Joy, Wagner Moura - Foto: VALERIE MACON / AFP | ANDY BUCHANAN / AFP | ANGELA WEISS / AFP

A CCXP24, maior evento de cultura pop do Brasil, começou nesta quinta-feira, 5 de dezembro, no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista. Reunindo fãs de quadrinhos, animes, filmes e séries, a feira vai até domingo, dia 8, e traz uma programação recheada de novidades do universo geek, além da participação de astros internacionais e nacionais.

Entre os nomes confirmados para o evento estão Ana de Armas, conhecida por seu trabalho em 'Entre Facas e Segredos e Blonde', Norman Reedus de 'The Walking Dead', Matt Smith de 'Doctor Who' e 'House of the Dragon', e Anya Taylor-Joy, estrela de 'O Gambito da Rainha'. No âmbito nacional, Wagner Moura também marca presença para falar sobre seus próximos projetos.

Outro grande destaque é a apresentação de conteúdos exclusivos sobre "O Auto da Compadecida 2", continuação de um dos maiores sucessos do cinema brasileiro. Confira alguns destaques do evento:

Sexta-feira (06)

➡️ 13h: CCXP Apresenta: Giancarlo Esposito

▪️ O eterno Gus Fring de Breaking Bad terá um painel especial dedicado à sua carreira, e irá relembrar seus personagens épicos enquanto adianta detalhes de seus próximos projetos.

▪️ Onde? Palco Thunder.

➡️ 15h30: A Jornada audiovisual da MSP: Os lançamentos que impulsionam o mercado brasileiro

▪️ O painel da Maurício de Sousa Produções já é um evento tradicional da CCXP, e desta vez, Maurício de Sosusa, Marcos Saraiva, Mauro Sousa e convidados vão contar o que ainda está por vir em filmes e séries derivados da Turma da Mônica.

▪️ Onde? Palco Thunder.

➡️ 19h45: CCXP Apresenta: Homenageado do Ano: Wagner Moura

▪️ Um dos maiores astros brasileiros da atualidade, Wagner Moura estará no evento para receber o prêmio de Homenageado do Ano, por sua trajetória e contribuição para o audiovisual nacional e sua repercussão a nível global.

▪️ Onde? Palco Thunder.

Sábado (07)

➡️ 11h: O Auto da Compadecida 2

▪️ Selton Mello, Matheus Nachtergaele, Virginia Cavendish, Fabiula Nascimento, dos diretores Flavia Lacerda, Guel Arraes e João Suassuna vão conversar sobre a sequência que chega aos cinemas ainda em dezembro, com a exibição do filme logo após o painel.

▪️ Onde? Palco Thunder.

➡️ 13h45: Se é novidade, tem no Globoplay

▪️ A plataforma de streaming fará um painel celebrando os 10 anos da plataforma, com novidades sobre os próximos lançamentos da plataforma, como uma série biográfica de Raul Seixas e a nova temporada de Arcanjo Renegado.

▪️ Onde? Palco Thunder.

➡️ 15h: Apple TV+

▪️ Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Dan Erickson estarão no palco para falar sobre a segunda temporada de "Ruptura" e o filme "Entre Montanhas".

▪️ Onde? Palco Thunder.

➡️ 16h15: Paramount+: Uma Viagem ao Topo da Montanha

▪️ As estrelas de Yellowjackets e os astros de Dexter: Pecado Original vêm ao Brasil para revelar em primeira mão detalhes sobre os próximos lançamentos. Christian Slater, Sarah Michelle Gellar, Patrick Dempsey, Patrick Gibson e Sophie Nélisse estarão entre nós e prometem grandes surpresas.

▪️ Onde? Palco Thunder.

➡️ 17h30: Sonic 3 - O Filme

▪️ Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, o diretor Jeff Fowler e os produtores Neal Moritz e Toby Ascher sobem ao palco para contar em primeira mão as novidades de Sonic 3, agora com a chegada do Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que já enfrentaram antes.

▪️ Onde? Palco Thunder.

➡️ 19h30: O que você quer assistir está no Prime Video

▪️ A fantasia de A Roda do Tempo, a animação de Secret Level, os super-heróis de Invencível, o romance de Sua Culpa, a ação de Reacher e muito mais! Os grandes astros das séries do Prime Video, como Alan Ritchson, Sandra Oh, Robert Kirkman e Gillian Jacobs estarão no painel, além de Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Ullisses Campbell, Bianca Comparato, falando pela primeira vez sobre a nova série Tremembé.

▪️ Onde? Palco Thunder.

Domingo (08)

➡️ 11h: Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

▪️ A Paris Filme traz para a CCXP24 a primeira exibição de Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, live-action do personagem de Mauricio de Sousa. A exibição contará com a presença dos intérpretes de Chico Bento (Isaac Amendoim), Zé Lelé (Pedro Dantas), Rosinha (Anna Julia Dias), Zé da Roça (Guilherme Tavares), Hiro (Davi Okabe) e Tábata (Lorena de Oliveira), além do diretor Fernando Fraiha e do diretor-executivo da Mauricio de Sousa Produções.

▪️ Onde? Palco Thunder.

➡️ 15h45: TV Globo apresenta: Vale Tudo

▪️ A refilmagem mais aguardada do Brasil está chegando! A Globo vai apresentar um painel sobre o que está por vir na nova versão de Vale Tudo. Ainda não se sabe quais atores estarão presentes na apresentação.

▪️ Onde? Palco Thunder.

➡️ 18h: Duna: A Profecia

▪️ A nova série original da HBO, que se passa no universo de Duna, ganhará um espaço para uma conversa detalhada sobre o meio da temporada, com prévias exclusivas. Com a Showrunner e produtora executiva Alison Schapker, o produtor executivo Jordan Goldberg, juntamente com Travis Fimmel (Desmont Hart) e Jade Anouka (Sister Theodosia).

▪️ Onde? Palco Thunder.

➡️ 19h: Bailarina

▪️ A Paris Filmes apresenta as novidades do novo filme do universo de John Wick, com a presença da protagonista Ana de Armas, Norman Reedus e Ian McShane, já conhecido dos filmes anteriores da franquia. O diretor Len Wiseman também estará presente para comentar sobre a produção.

▪️ Onde? Palco Thunder.

SERVIÇO CCXP24

- Datas: 5 a 8 de dezembro de 2024.

- Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

- Ingressos do 3º lote disponíveis em Mundo Ticket