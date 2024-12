Globo é condenada a pagar R$ 20 mil a ex-produtora do 'Mais Você' - Foto: Reprodução

A Rede Globo foi condenada a indenizar uma ex-produtora do programa Mais Você em R$ 20 mil por danos morais. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), anunciada na terça-feira, 3, ocorreu após a exibição não autorizada de dados pessoais da funcionária em um quadro do programa matinal.

O incidente aconteceu durante uma brincadeira em que Ana Maria Braga apresentou um passaporte fictício do mascote Louro Mané, simulando uma viagem a Dubai. No entanto, informações reais do passaporte da produtora foram usadas no documento cenográfico sem sua permissão.

A vítima só tomou conhecimento do ocorrido quando o quadro viralizou nas redes sociais, gerando constrangimento e preocupações com privacidade.

O juiz André Augusto Salvador Bezerra determinou a retirada do vídeo do Globoplay, estipulando uma multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento. A decisão ainda cabe recurso por parte da emissora.