'Wandinha' encerra filmagens da 2ª temporada e ganha primeira imagem

As filmagens da segunda temporada de ‘Wandinha’ chegaram ao fim, e a série da Netflix celebrou o marco com uma nova imagem de Jenna Ortega, que segue no papel principal.

Além da revelação da chegada de Lady Gaga ao elenco, outros nomes também se juntam à produção, incluindo Steve Buscemi (Fargo), Thandiwe Newton (Westworld), Billie Piper (Doctor Who), Noah Taylor (Preacher), Christopher Lloyd (De Volta Para o Futuro), Haley Joel Osment (O Sexto Sentido), Frances O'Connor (Invocação do Mal 2) e Heather Matarazzo (O Diário da Princesa).

A segunda temporada contará com o retorno de personagens amados, como Morticia, vivida por Catherine Zeta-Jones, e Gomez, interpretado por Luis Guzmán, além de Jenna Ortega e Emma Myers. Também marcam presença os atores Isaac Ordonez como Pugsley e Luyanda Unati Lewis-Nyawo como Richie Santiago.

Embora ainda não tenha uma data de estreia definida, a primeira temporada continua disponível para streaming na plataforma.

Veja a primeira imagem oficial: